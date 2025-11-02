Окупанти посилили штурми в Покровську: в ISW розповіли про ситуацію в місті

Український військовий повідомив, що російські підрозділи на півночі Покровська та північному сході Мирнограда почуваються "впевнено".

А районі Покровська окупанти активізували штурмові дії, намагаючись повністю захопити місто.

Як йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), геолокаційні кадри показали. що росіяни просунулися в центральній і південно-східній частинах Покровська.

Російська пропаганда заявила, що окупанти нібито зайшли ще глибше в центр міста, а також просунулися до населеного пункту Котлине, йдеться в огляді. Але геолокаційні кадри показують, що ЗСУ утримують позиції, а подекуди навіть просунулися в центрі Родинського - у районі, який за словами пропагандистів, був під контролем росіян, зазначили в ISW.

Старший сержант однієї з українських бригад, що воює в районі Костянтинівки та Дружківки, повідомив, що росіяни помітно зменшили активність на цьому напрямку. Він припустив, що частину своїх підрозділів росіяни перекинули, щоб посилити наступ на Покровськ і Мирноград.

Український військовий, який захищає Мирноград, повідомив, що російські підрозділи на півночі Покровська та північному сході Мирнограда почуваються "впевнено". За його словами, російські оператори FPV-дронів перебувають на відстані, з якої можуть бити по українських шляхах постачання між Покровськом і Мирноградом.

Офіцер однієї з українських частин у Мирнограді додав, що окупанти майже повністю взяли під вогневий контроль дорогу, якою доставляють ресурси в місто.

Ситуація в районі Покровська

31 жовтня президент Володимир Зеленський дав відповідь, чи планує Україна виводити війська з Покровська. Тоді він повідомляв,що РФ не домінує в районі Покровська, але там ситуація складна, оскільки росіяни зосередили на цьому напрямку близько 170 тис. військових.

А 28 жовтня стало відомо, що російські військові прорвалися на околиці Мирнограда. Сили оборони намагаються втримати позиції, роблять фортифікаційні споруди.

