Наразі загрози оточення міста немає, вважає Микола Маломуж.

РФ намагається захопити Покровськ та Мирноград, аби далі рухатися у бік Костянтинівки та Краматорська.

Про це в етері "Суспільного" розповів Микола Маломуж, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії. "Путін поставив конкретні завдання – за два тижні провести таку операцію і кинув додаткові ресурси. Це посилення підрозділів ворога особливими військами, які мають досвід ведення бойових дій у містах. Це десантно-штурмові, морська піхота, спецназ", – сказав Маломуж.

Водночас, як додав генерал, Україна також посилює цей напрямок, зокрема спецпризначенцями.

"Задіяний 7 десанто-штурмовий корпус. Це базовий підрозділ, який веде роботу із зачистки міста, витісненню ворога в окремих секторах і завданню ударів по окремих угрупуваннях, які намагаються прориватися до міста. Також це сили спецоперацій Міноборони, СБУ, Головного управління розвідки і сам голова Буданов. Тобто на данний момент ми також задіяли ті підрозділи, які можуть діяти проти диверсантів, груп в місті", – додав Маломуж.

Він зазначив, що завдяки злагодженій роботі спецслужб в районі Покровська вже є результат. Оскільки РФ не має можливості просування та накопичення додаткових резервів у місті.

"Вони намагалися зробити кліщі. Ми розблоковуємо ці кліщі. Немає перспектив оточення самого Покровська. Робота продовжується, але вона дуже непроста. Тому що сил і засобів ворога надзвичайно багато, скинули з різних напрямків фронту. І додатково перемістили з центру спецпідрозділи ФСБ та ГРУ", – зазначив Маломуж.

Ситуація в Покровську: важливі новини

Раніше про ситуацію в Покровську розповідав президент Володимир Зеленський. Він зазначав, що оточення Сил оборони в місті немає. Він також заявив, що РФ зібрала там близько 170 тис. військових, однак ворог "не домінує" на цьому напрямку.

Про загострення боїв у Покровську пише CNN. Зазначається, що більше російських солдатів почали просочуватися до міста і перекрили шляхи постачання Сил оборони. Видання зазначає, що в разі захоплення міста, Покровськ стане найбільшим населеним пунктом, який вдалося захопити РФ з моменту окупації Бахмуту.

