Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що українські війська зіткнулися з "багатотисячними" силами противника.

Російські війська посилили наступ на Покровськ - ключовий транспортний вузол і вузол постачання, захоплення якого може дати поштовх зусиллям Росії з окупації решти регіону.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що українські війська зіткнулися з "багатотисячними" силами противника, але спростував заяви Росії про їхнє оточення або блокування. При цьому він підтвердив, що спецпідрозділи розвідки були розгорнуті для захисту ключових ліній постачання.

Як пише BBC, розгортання спецпризначенців свідчить про рішучість української влади утримати місто, яке Росія намагається захопити вже понад рік:

Відео дня

"Військове джерело в Донецькій області повідомило BBC, що українські сили не були оточені, але їхні лінії постачання перебували під обстрілом російських військ".

За оцінками аналітиків DeepState, близько половини Покровська є так званою "сірою зоною", де жодна зі сторін не контролює ситуацію повністю. Про "сіру зону" також пише й американський Інститут вивчення війни, зазначаючи при цьому, що українські війська "незначно просунулися" під час недавніх контратак на північ від Покровська.

Зі свого боку 7-й корпус ДШВ України заявив, що українські війська "поліпшили тактичне становище" в Покровську, але ситуація залишається "складною і динамічною".

Покровськ - останні новини

Як зазначає генерал Микола Маломуж, РФ намагається захопити Покровськ і Мирноград, щоб далі рухатися в бік Костянтинівки і Краматорська. При цьому він зазначив, що завдяки злагодженій роботі українських спецслужб у районі Покровська вже є результат. Оскільки РФ не має можливості просування та накопичення додаткових резервів у місті.

Раніше про ситуацію в Покровську розповідав президент Володимир Зеленський. Він зазначав, що оточення Сил оборони в місті немає. Він також заявив, що РФ зібрала там близько 170 тис. військових, однак ворог "не домінує" на цьому напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: