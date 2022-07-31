Олександр Коваленко вважає, що російські окупанти можуть встигнути прибирати всі докази, що вказують на спланованість вибуху в колонії.

Військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив, чому важливо потрапити на місце воєнного злочину в Оленівку в найбільш стислі терміни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

Експерт не виключає ймовірності того, що представників ООН та українського омбудсмена допустять до місця воєнного злочину в Оленівці, але основна проблема полягає в тому, коли це буде дозволено.

"Саме коли вони це зроблять. Тому що зараз російські окупанти прибирають докази, які можуть вказувати на спланованість цього вибуху, цього терористичного акту. Існує версія, що цей вибух був внутрішній. Тобто, вибуховий пристрій, його було закладено саме в колонії, саме в приміщенні та він мав внутрішній характер", - сказав Коваленко.

Він додав, що така версія про внутрішній вибух існує тому, що ті хто мав можливість побачити саме на російських відео, зроблених російськими пропагандистами кадри, чули що іноді лунають фрази "Там не знімайте".

На думку військового експерта, це викликає багато запитань.

"Де там? Чому не знімайте? Тому що там саме був епіцентр вибуху? Та будь-який експерт по вибухах він зрозуміє, що саме там розміщувався вибуховий пристрій та це будуть докази про те, що вибух був внутрішній. А не те, що це був якийсь прильот якоїсь ефимерної М 142 HIMARS", - зазначив Коваленко.

Щодо участі у скоєнні цього злочину найманців зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) військовий експерт сказав: "Вагнерівці вони дійсно не стовідсотково підконтрольні міністерству оборони РФ, вони - філія ФСБ. Це такий силовий блок саме ФСБ, який ця структура використовувала в Сирії, в Лівії та інших країнах. Я не виключаю, що значна кількість злочинів яка була скоєна в цій колонії, вони здійснювались за їхньою ініціативою".

Військовий експерт вважає, якщо готується така акція зі знищенням об'єкта, з вбивством військовополонених, не можливо це зробити виключно по якійсь внутрішній ініціативі.

"На мою думку, все ж таки міністерство оборони РФ, так чи інакше, на тому чи іншому рівні молодшого, середнього або вищого офіцерського командного складу, вони були у курсі того, що повинно відбуватися в найближчому часі в Оленівці",- додав Коваленко.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії у смт Оленівка. Було знищено будівлю, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Одразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. В Україні заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом, з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації ЗСУ та зриву постачання зброї.

За даними розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника Євгена Пригожина.

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