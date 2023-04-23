Це сакральна дата для окупантів, тому можливі ракетні удари.

Кремлівський диктатор Володимир Путін з моменту повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово давав зрозуміти, що 2 і 9 травня — це сакральні дати для Росії. Тому в згадані дні можливі ракетні удари по нашій країні. До них потрібно готуватися.

Такою інформацією поділилася голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк у коментарях 24 каналу. Вона підкреслила, що причин розводити паніку немає, проте зайвий раз нехтувати власною безпекою теж не варто. Особливо це стосується 9 травня.

"Очікувати не треба, готуватися потрібно, тобто усвідомлювати, розуміти, що вони, цілком ймовірно, можуть присвятити таким датам якийсь викрутас, наприклад, навіть масовані ракетні атаки", — повідомила Гуменюк.

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На думку голови прес-центру, рашисти здатні влаштувати провокацію, адже зараз вони взяли оперативну паузу і намагаються накопичити запаси озброєння, які вже значною мірою виснажені. А на 9 травня можуть спостерігатися скупчення людей, і для Росії з її терористичними методами ведення війни це будуть потенційні цілі.

"Минулого року саме 2, 9 травня, зокрема, Одеса зазнала конкретних ракетних точкових ударів", — додала Гуменюк.

Для Путіна і росіян згадані дати мають сакральне значення. Голова прес-центру закликала українців бути особливо уважними в ці дні і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Запаси ракет у Росії: остання інформація

У Повітряних силах ЗСУ раніше цього тижня повідомили, що восени і взимку РФ випустила 800 ракет для знищення критичної інфраструктури України. Ось чому запаси держави-агресора значно виснажені.

"Ракетний голод" став причиною, чому окупанти перейшли на дешевший варіант — керовані авіабомби і ракети Х-55, які зняли зі зберігання і почали відновлювати.

Як повідомила Гуменюк 17 квітня, запаси високоточних ракет у рашистів наблизилися до критично малих. Тому ворог намагається їх економити.

Як повідомили у ПС ЗСУ, до осені 2023 року Росії не вдасться накопичити навіть третину від кількості ракет, випущених за період масивних бомбардувань.

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