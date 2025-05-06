Атака відбувалася кількома хвилями.

20 ворожих безпілотників типу "Шахед" атакували Харків кількома хвилями, унаслідок чого в місті є постраждалі та руйнування.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у своєму Telegram-каналі, масованого удару по Харкову ворог завдав під ранок.

У ДСНС зауважили, що влучання та падіння уламків були зафіксовані у Шевченківському, Київському, Холодногірському та Індустріальному районах міста. В результаті ворожої атаки сталося шість пожеж.

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"За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки постраждало чотири особи", - йдеться у повідомленні.

Так, у Шевченківському районі горіли дах та кімната приватного житлового будинку на площі 400 м кв. У Київському горіли магазини на території ринку на площі 500 м кв. "Пошкоджено близько 90 та згоріло 20 торгівельних об’єктів. За іншою адресою горіла будівля ресторану на площі 700 м кв.", - зазначили у Службі.

Крім того, у Холодногірському районі було пошкоджено фасад багатоквартирного будинку, горіли кіоск, будівля та три автомобілі на загальній площі 120 м кв., а в Індустріальному районі горів автомобіль на площі 20 м кв., пошкоджена виробнича будівля.

Як зазначив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, на світанку 20 ворожих БпЛА типу "Шахед" атакували Харків кількома хвилями. "Масована атака тривала понад дві години, а на місці влучань спалахнули пожежі", - написав він.

Крім того, очільник ОВА розповів у Telegram, що гострої реакції на стрес через атаку російських окупантів зазнали 71-річний чоловік та 52-річна жінка, а також 59-річний та 44-річний чоловіки.

Мер Харкова Ігор Трехов стосовно удару по Київському району міста уточнив у Telegram, що пожежа сталася на одному з найбільших ринків міста.

"За уточненою інформацію, Харків сьогодні вночі зазнав двадцять ударів "Шахедами" у чотирьох районах міста по восьми локаціях", - написав міський голова.

Що ще відомо про удари Росії по Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше ворожої дронової атаки зазнали Одеса та область. Російські дрони-камікадзе рухалися на місто з боку Чорного моря.

Зокрема, в Одеському районі була пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури, приватні житлові будинки. В деяких місцях спалахнули пожежі, а в одному з будинків знайшли тіло загиблої людини.

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