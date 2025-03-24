За час повномасштабної війни російські загарбницькі війська змінили свою тактику. Дії окупантів стали більш системними, а щільність і точність вогневого ураження зросла.

Про це в інтерв'ю Новинарні розповів головний сержант взводу FPV-дронів в одному з підрозділів Сил безпілотних систем Олександр Солонько. За його словами, все це потребувало зміни підходу та зменшення кількості всіх переміщень.

Говорячи про український контрнаступ 2023 року, військовий зазначив, що тоді вони зіткнулися із сумнівами іноземних ЗМІ щодо можливостей української армії. Їм доводилося нагадувати, що Росія має повну перевагу в повітрі та скидає по кілька десятків бомб на день:

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"Після того, як сусіди із 47-ї ОМБр збили Ка-52 біля Новопрокопівки, по нашому сектору прилетіли чотири бомби. Дві влучили в сусідню посадку, якраз заповнену пілотами. Одна впала перед нашою [посадкою]. Трохи не долетіла".

Солонько нагадав, що все навколо було всіяно протипіхотними і протитанковими мінами - були випадки, коли суміжники сходили на узбіччя та підривалися. Крім того, цілодобово працювали російські розвідувальні дрони та застосовувалися "Ланцети".

"Іноді було неприємно чути звуки стрілецького бою в себе за спиною, за своїми позиціями. Потім уже усвідомлювалося, що це якийсь "Ланцет" летить за нашою бронею. Було багато випадків, коли люди просувалися на броні по замінованих дорогах, потрапляли під обстріл, і одразу за ними їхала наступна броня - евакуація. І ось у такій ситуації ми пробували просуватися. Було багато дискусій, як це треба робити, чи треба робити взагалі… Я не знаю, тому що не володію такою кваліфікацією", - додав він.

Боєць зазначає, що росіяни вдосконалили свої засоби радіоелектронної боротьби, однак і українські сили не стояли на місці. "Під час контрнаступу ми діяли в більш промислових масштабах. Партизанські перебіжки зі всім обладнанням змінилися системною роботою 24/7 із цілодобовою картинкою. Хоча концепція була та сама. Розвідка переднього краю, коригування артилерії. Просто вже в рамках більш чіткої системи", - додав він.

Після завершення контрнаступу його підрозділ близько пів року вів позиційну війну на Запоріжжі. Частина екіпажів працювали зі скидами, а група Солонька навчалася застосовувати FPV-дрони. З весни минулого року вони працюють на Покровському напрямку.

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