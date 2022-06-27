Зокрема, до Білгородської області відправлено чергову партію боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

Самопроголошене керівництво Білорусі продовжує надавати військову підтримку РФ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. За наявною інформацією, керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Російській Федерації, зокрема, до Білгородської області відправлено чергову партію боєприпасів обсягом до 20 вагонів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня стало відомо про прибуття на територію білоруського Мозиря російських диверсійних груп, які планують підрив у місті житлових будинків, школи та лікарні. Це може бути подано, як відповідь України на авіаційні удари.

У ніч на 25 червня по території України завдали масованого ракетно-бомбового удару з території Білорусі. В українській розвідці вважають, що це була масштабна провокація Російської Федерації для залучення Білорусі у війну проти України.

Тим часом в Інституті ведення війни вважають малоймовірним те, що диктатор Олександр Лукашенко вступить у війну проти України від імені Росії.