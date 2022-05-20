Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили два російські танки. Постріли здійснили з ПТРК українського та американського виробництва — "Стугна-П" і Javelin відповідно.
Про удари по техніці окупантів повідомили у командуванні Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
"Львівські десантники спалили два російські танки. Воїни-десантники 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ продовжують ефективно знищувати танки російських окупантів. Так, на відео зафіксовано ефективне застосування сучасного українського протитанкового ракетного комплексу "Стугна" і американського "Джавеліна" проти ворожої броньованої техніки", — повідомило командування ДШВ на своїй офіційній сторінці на Facebook.
На відео, яке прикріпили до посту, спочатку показується постріл зі "Стугна-П" по танку, який сховався за рослинністю біля ліній електропередач. А Javelin львівські десантники успішно застосували на відкритій місцевості. Танк стояв у полі на дистанції кілька кілометрів.
Нагадаємо, згідно зі свіжим зведенням від Генштабу, з моменту повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ спалили 1263 ворожих танки. З них 9 підірвали за останню добу. Для цього застосовуються як ПТРК, так і артилерія з авіацією, що підтверджують вчорашні успішні операції на Херсонщині.
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