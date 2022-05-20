Влучні постріли здійснили зі "Стугна-П" і Javelin.

Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили два російські танки. Постріли здійснили з ПТРК українського та американського виробництва — "Стугна-П" і Javelin відповідно.

Про удари по техніці окупантів повідомили у командуванні Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Львівські десантники спалили два російські танки. Воїни-десантники 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ продовжують ефективно знищувати танки російських окупантів. Так, на відео зафіксовано ефективне застосування сучасного українського протитанкового ракетного комплексу "Стугна" і американського "Джавеліна" проти ворожої броньованої техніки", — повідомило командування ДШВ на своїй офіційній сторінці на Facebook.

На відео, яке прикріпили до посту, спочатку показується постріл зі "Стугна-П" по танку, який сховався за рослинністю біля ліній електропередач. А Javelin львівські десантники успішно застосували на відкритій місцевості. Танк стояв у полі на дистанції кілька кілометрів.

Нагадаємо, згідно зі свіжим зведенням від Генштабу, з моменту повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ спалили 1263 ворожих танки. З них 9 підірвали за останню добу. Для цього застосовуються як ПТРК, так і артилерія з авіацією, що підтверджують вчорашні успішні операції на Херсонщині.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: