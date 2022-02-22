У відсутність взагалі такої загрози вірить 7% українців, а близько 21% не можуть визначитись щодо цього питання.

Майже 40% українців вважають, що загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну є або дуже ймовірною, або неминучою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать презентовані сьогодні у Києві результати загальнонаціонального опитування, яке було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології протягом 1–12 лютого 2022 року.

Так, про неминучість повномасштабної агресії сказали 4% опитаних, а ще 34,3% висловили думку, що загроза є дуже ймовірною.

Ще 33% схиляються до того, що загроза не є дуже великою, однак є можливою.

У відсутність взагалі такої загрози вірить 7,2% українців. Не визначились 21,3% респондентів.

Опитуванням було охоплено 2001 респондента за вибіркою, що репрезентує доросле населення України (за винятком окупованих територій). Максимальна теоретична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи", професор Національного університету "Києво-Могилянська Академія" Олексій Гарань, презентуючи результати опитування зазначив, що воно проведене у першій декаді лютого і, очевидно, оскільки ситуація розвивається динамічно, то результати можуть виглядати дещо інакше.

Загострення на Донбасі: що відомо

18 лютого на тлі загострення ситуації на Донбасі ватажки "ЛДНР" оголосили евакуацію жінок і дітей до Росії. Вже 19 лютого ватажки "ДНР" та "ЛНР" підписали "укази" про загальну мобілізацію.

21 лютого Путін визнав "ЛДНР" і підписав зі своїми маріонетками, ватажками збройних формувань "республік" Пушиліним і Пасічником договори про дружбу, наказавши російським військам розгорнути, як стверджує Москва, "миротворчу операцію".

Ряд країн світу засудили дії російського керівництва, назвавши таке рішення глави Кремля порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, а президент Володимир Зеленський підтвердив, що цим РФ фактично оголосила про вихід з "Мінських угод".

США негайно ввели санкції проти торгівлі з "ЛДНР" і готують розширений пакет обмежень проти РФ.

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