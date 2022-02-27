У міністерстві наголошують, що недотримання цього режиму заважає шукати диверсантів.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко закликав українців дотримуватися комендантської години.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі каналу "Рада".

"Я хотів би звернутися абсолютно до всіх жителів тих міст, де зараз є комендантська година. І особливо - до киян... Величезне прохання - не виходьте на вулицю, будь ласка. Працюють ДРГ. Будь-який несанкціонований вихід на вулицю - поліція, Нацгвардія, Збройні сили, тероборона: ми повинні розуміти, де свій, де чужий. Ви ускладнюєте пошук диверсантів, якщо ви виходите на вулицю, якщо ви починаєте не дотримуватися комендантської години", - наголосив він.

Так, Денисенко ще раз закликав усіх дотримувати всіх правил та вимог, які зараз встановлені у містах.

Як повідомляв УНІАН, раніше представники тероборони Івано-Франківської, Тернопільської і Львівської областей висунулись на допомогу теробороні Києва.

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