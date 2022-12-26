У багатьох будинках також відсутнє електропостачання.

У Корабельному районі Херсона склалася небезпечна ситуація для місцевих жителів. Через регулярні обстріли з боку російських окупантів у багатьох будинках відсутні електропостачання, подача тепла і води. А місцями немає і газу.

Такою інформацією поділився прес-центр Херсонської міської ради в офіційному Telegram-каналі. У повідомленні сказано: "Внаслідок постійних потужних обстрілів військами РФ надзвичайно загрозлива ситуація склалася в Корабельному районі м. Херсон. У багатьох будинках відсутнє електро- і теплопостачання, вода, в деяких — газ. Особливо небезпечна ситуація з життєзабезпеченням найбільш вразливої категорії жителів — маломобільної групи населення".

У міськраді повідомили, що волонтери, незважаючи на загрозу для життя, почали доставку в район Нафтогавані буржуйок і продуктів харчування. А ще стало відомо про чергову загибель в результаті масованого суботнього обстрілу Херсона. Соцпрацівник районної ради померла в реанімації від отриманих ушкоджень.

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Бомбардування центру Херсона: що відомо

Рашисти завдали низку ударів 24 грудня. За офіційною інформацією від обласної військової адміністрації, в результаті терористичної атаки загинули 16 осіб, але тепер це число зросло до 17.

Поранення отримали 68 осіб, 18 з яких перебувають у важкому стані, розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

У ВСУ прокоментували причину обстрілу. Окупанти дотримуються методики бойових дій, яку розпочали 24 лютого. Вони ненавидять усіх, хто живе краще.

Як заявив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський: "Це був свідомий терористичний акт. Там не було поруч жодної військової цілі, жодного об'єкта критичної інфраструктури, по яких так само вони б'ють. Це був виключно удар по тих локаціях, де вони на 100% знали, що там є скупчення людей".

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