Через це українські правоохоронці відкрили кримінальноме провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

На Харківщині окупанти погрожують вилучити з родин дітей, яких батьки не приведуть до учбових закладів.

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, правоохоронцями розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"29 серпня в ході проведення евакуаційних заходів встановлено, що "влада" окупованих територій Харківської області змушує місцевих мешканців приводити дітей до учбових закладів", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що псевдовлада попередила родини, в яких є діти, що якщо вони не розпочнуть навчання у вересні поточного року, їх дітей будуть примусово відбирати з сім'ї.

Як раніше повідомляв УНІАН, окупанти також погрожують українським батькам відправити дітей в інтернати, якщо вони не будуть відвідувати захоплені окупантами школи в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.

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