Такі удари впливають як на самі війська РФ, так і на ВПК ворога, каже Микола Маломуж.

Від нафтової галузі у РФ залежить не лише економічна складова, а й військово промисловий комплекс окупантів. Про це в етері "Суспільного" розповів Микола Маломуж, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії, коментуючи удар ГУР по нафтопродуктопроводу "Кольцевой" у Московській області.

"У Росії все відпрацьовано в плані комплексного забезпечення різними засобами, особливо логістичні шляхи, доставки нафти. І від цього залежить виробництво зброї, боєприпасів, забезпечення військ і бойові операції. Знищення цього вузла знецінить до 15% можливостей забезпечення військ. І можлива економічна складова за місцем дислокації", – сказав Маломуж.

Він зазначив, що нафтопровід "Кольцевой" є однією з вкрай важливих ланок для бойової активності військ та потенціалу військово-промислового комплексу РФ.

"Це той формат, який має паралельно діяти, масштабуватися по всій території Росії. І такі комплекси, особливо нафтодоставка, це безпосередньо забезпечення військ. Це одна цеглинка, яку вивели з обороноздатності РФ", – додав Маломуж.

Раніше про успішну операцію з ураження нафтопроводу "Кольцевой" повідомляли в ГУР. Зазначалося, що внаслідок атаки було знищено відразу три гілки нафтопроводу. Місце ураження – на території Рамєнського району Московської області.

Також раніше очільник СБУ Василь Малюк повідомив, що у 2023 році Сили оборони України знищили один з трьох пострілів "Орєшніка" на території РФ. Зазначається, що на той момент ця ракета не була відома широкому загалу. А факт її знищення був "стовідсотковим".

