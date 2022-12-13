Влада Німеччини пообіцяла Україні додаткове озброєння але його асортимент доповнено не буде.

Майбутні поставки зброї Німеччини Україні будуть включати ті самі види, які вже були надані раніше.

Як повідомив представник уряду Штеффен Гебештрайт, Німеччина пообіцяла Україні додаткове озброєння, проте немає ніяких "якісних змін" в тому, які види озброєння буде поставлено Берліном, передає Euractiv.

За його словами, нові поставки будуть "подібні тим, які Німеччина вже зробила з початку війни".

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Нагадаємо, влада Німеччини утримується від постачання Україні танків, незважаючи на заклики Києва.

Військова допомога Німеччини

9 листопада Берлін передав Україні нову партію зброєння, куди було включено передачуракет до Iris-T SLM і спецтехніка. Передовий комплекс ППО IRIS-T пройшов "бойове хрещення" під час масованої атаки росіян у жовтні.

25 жовтня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр пообіцяв передати Україні ще дві установки MARS II та чотири гаубиці Panzerhaubitze 2000.

Крім того, Німеччина виділила мільярд євро на кіберзахист України і фіксацію воєнних злочинів. Також Німеччина організує у Словаччині хаб з відновлення пошкодженої на війні української техніки.

Німеччина є третім найбільшим військовим донором України, хоча і значно поступається США.

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