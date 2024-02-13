Кабінет міністрів погодив призначення колишнього голови Луганської обласної Військової адміністрації Сергія Гайдая головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.
Про це в Telegram-каналі повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. "Погоджено призначення: Гайдая Сергія Володимировича головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області", - написав він і повідомив також, що погоджено було звільнення з цієї посади Едгара Токаря.
Крім того, уряд призначив Михайла Латинського заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції, а Лілію Кравчук - заступником голови Державної служби у справах дітей, також на неї тимчасово покладено виконання обов'язків голови цієї Держслужби.
Серед іншого, Світлана Кашенець і Тетяна Токарчук були звільнені з посад заступників міністра у справах ветеранів України.
Призначення та звільнення Гайдая
Про відставку Гайдая з посади голови Луганської ОВА Засоби масової інформації писали ще до прийняття відповідного рішення. Він очолював область з 2019 року. Тоді також повідомлялося, що Гайдай може зайняти посаду посла України в Казахстані.
11 квітня Кабінет міністрів погодив призначення нового голови Луганської ОВА. 12 квітня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення на посаду голови Луганської ОВА полковника Національної поліції Артема Лисогора.