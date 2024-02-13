Крім цього кадрового рішення, також були звільнені два заступники міністра у справах ветеранів.

Кабінет міністрів погодив призначення колишнього голови Луганської обласної Військової адміністрації Сергія Гайдая головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

Про це в Telegram-каналі повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. "Погоджено призначення: Гайдая Сергія Володимировича головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області", - написав він і повідомив також, що погоджено було звільнення з цієї посади Едгара Токаря.

Крім того, уряд призначив Михайла Латинського заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції, а Лілію Кравчук - заступником голови Державної служби у справах дітей, також на неї тимчасово покладено виконання обов'язків голови цієї Держслужби.

Відео дня

Серед іншого, Світлана Кашенець і Тетяна Токарчук були звільнені з посад заступників міністра у справах ветеранів України.

Призначення та звільнення Гайдая

Про відставку Гайдая з посади голови Луганської ОВА Засоби масової інформації писали ще до прийняття відповідного рішення. Він очолював область з 2019 року. Тоді також повідомлялося, що Гайдай може зайняти посаду посла України в Казахстані.

11 квітня Кабінет міністрів погодив призначення нового голови Луганської ОВА. 12 квітня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення на посаду голови Луганської ОВА полковника Національної поліції Артема Лисогора.

Вас також можуть зацікавити новини: