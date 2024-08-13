За словами Іллі Пономарьова, ці люди повинні бути відібраними Україною.

Поки триває "курська операція" ЗСУ поліцейські функції на цих територіях може виконувати Легіон "Свобода Росії" і бути зв’язком між місцевими мешканцями і військовими. Втім, після їхнього "звільнення" очільником цих звільнених населених пунктів має бути росіянин. Про це в інтерв'ю NV сказав колишній депутат Держдуми, опозиційний до Кремля політик Ілля Пономарьов.

За його словами, в іншому випадку "це просто не буде працювати", адже повинна бути "певна довіра між місцевими та новою владою".

"Але ці люди повинні бути відібраними Україною, бути перевіреними та лояльними. З'їзд народних депутатів, який є тіньовим російським парламентом, який співпрацює з Легіоном і Україною, може в цьому допомогти. Він вже два роки існує і розробляє російську конституцію, і концепцію перехідного періоду, створить нове виборче законодавство", - анонсував політик. Відео дня

Наступним кроком, каже опозиціонер, буде проведення місцевих виборів, "щоб закріпити цю нову владу, щоб вона мала легітимність".

"Це потрібно робити якомога швидше після того, як буде розуміння, що ЗСУ не виходять з цих територій, а будуть їх контролювати й надалі. Якщо таке рішення буде прийнято, то в цей момент потрібно формувати нову владу. А як інакше вони взагалі можуть існувати? Людей треба годувати, незабаром 1 вересня, діти до школи повинні ходити, пенсії потрібно сплачувати", - каже Пономарьов.

Він також вважає, що ідея проголошення окремої Курської народної республіки є контрпродуктивною, бо вона "не буде відчуватись місцевими як щось рідне".

"Там зараз немає такого руху, щоб люди вимагали створення якоїсь окремої держави. Це просто буде сприйнято як штучний сепаратизм, який насаджений ззовні, це буде провокувати спротив. Я вважаю, що набагато більш продуктивним є оголошення там Російської республіки, яка була б альтернативою Путіну. По-іншому, якщо це буде Курська народна республіка, це не буде альтернативою Путіну, це буде альтернативою регіональній владі. А вона взагалі ні до чого, вона не суб'єктна. З політичної точки зору це буде очевидна помилка", - резюмував політик.

Ситуація у Курській області РФ - останні новини

Напередодні народний депутат Михайло Цимбалюк розповів, що Силам оборони України під час спеціальної операції у Курській області вдалося взяти у полон "жирні фігури", які росіяни захочуть скоріше повернути в рамках обміну.

Раніше британський полковник у відставці Хеміш де Бреттон-Гордон, який командував силами НАТО зі швидкого реагування, зазначив, що вторгнення України в Курську область може стати поворотним моментом в історії Росії, як і Курська битва у Другій світовій війні.

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