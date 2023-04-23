Противник також застосовував РСЗВ і дрони.

За минулу добу ворог безліч разів обстріляв територію Запорізької області. Російські окупанти застосовували артилерію, РСЗВ і безпілотники для нанесення ударів. В результаті ворожих атак один чоловік отримав поранення.

Такою інформацією поділився голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко в особистому Telegram-каналі. Він написав: "За минулу добу терористичні війська здійснили 70 артилерійських обстрілів, 4 атаки з РСЗВ та 4 із застосуванням БПЛА по мирних населених пунктах на лінії розмежування у Запорізькій області. Під ударом опинилися Ольгівське, Новоданилівка, Кам'янське, Гуляйпільське та ще 14 сіл і міст".

Один 56-річний чоловік зі Степногірська отримав поранення в результаті бомбардування. Зафіксовано також численні пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури.

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Окупанти обстрілюють Україну: остання інформація

Увечері 22 квітня рашисти атакували Харків і область. Вони випустили ракети С-300 з території Бєлгородської області. Одна з них потрапила в приватний сектор в селі Котляри Харківського району.

Протягом минулої доби окупанти атакували 5 прикордонних громад Сумської області. Ворог застосовував міномети та артилерію.

Вранці 23 квітня рашисти влаштували удари по Нікополю із застосуванням безпілотників. Інформація про наслідки атаки поки не надходила.

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