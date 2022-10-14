Українська сторона поінформує уряди іноземних держав про незаконну вимогу окупантів.

Міністерство закордонних справ України нагадує власникам та екіпажам іноземних суден, які знаходяться в українських портах, зокрема на тимчасово окупованих територіях, про необхідність неухильного дотримання українського законодавства та міжнародного права.

Як зазначив речник МЗС України Олег Ніколенко, відомству відомо про вимогу російської окупаційної адміністрації в Херсонській області до іноземних суден підняти російський прапор як додатковий під час їхньої стоянки в порту Херсона.

"Звертаємо увагу, що Міністерством інфраструктури України прийнято наказ … про закриття морських портів Бердянськ, Маріуполь, Скадовськ, Херсон до відновлення над ними контролю України. Відтак, будь-які рішення або вимоги представників російської окупаційної адміністрації, зокрема портової, є незаконними і не підлягають виконанню", – наголосив Ніколенко.

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Він також акцентував, що 12 жовтня 2022 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН", яка визнала "референдуми" РФ в Херсонській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях України та подальші спроби анексії цих територій нікчемними.

"Подальше російське законодавство, яке було ухвалене на основі зазначених псевдореферендумів, не має жодних юридичних наслідків. Резолюція містить чітку вимогу до всіх сторін не визнавати зміну статусу тимчасово захоплених російською армією територій України. Херсонська область є українською територією, на якій діють лише суверенітет та законодавство України", – додав він.

Речник МЗС нагадав і про те, що аналогічна вимога міститься в резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 27 березня 2014 року "Територіальна цілісність України", яку було ухвалено в контексті незаконної спроби анексії Автономної Республіки Крим з боку Росії.

За його словами, українська сторона поінформує уряди іноземних держав та міжнародні організації про незаконну вимогу російської окупаційної адміністрації в контексті зусиль із протидії незаконним спробам Росії легалізувати анексію українських території.

Спроба анексії територій України

Як писав УНІАН, 23-27 вересня росіяни провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій - про вихід зі складу України і приєднання до Росії, у Донецькій і Луганській - про приєднання до РФ.

30 вересня Путін оголосив про спробу анексію частин чотирьох областей України і запропонував Києву переговори. Президент Володимир Зеленський натомість заявив, що домовитися про співіснування з Володимиром Путіним неможливо, тому Україна буде вести діалог з іншим президентом РФ.

2 жовтня Конституційний суд РФ підтримав привласнення окупованих територій України - "ДНР", "ЛНР", Херсонської та Запорізької областей, там призначили "вибори" в "парламенти".

З моменту оголошення про анексію ЗСУ вже звільнили десятки населених пунктів у Херсонській, Харківській, Луганській, Донецькій областях. Незважаючи на це 5 жовтня Путін затвердив ратифікацію договорів про прийняття "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей до складу РФ.

При цьому у Кремлі не можуть визначитися з "кордонами" тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей, де триває контрнаступ ЗСУ.

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