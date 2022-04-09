Деякі військові так званого "елітного" 83-го десантного батальону мають сторінки у соціальних мережах, а їх родичі активно поширюють пропагандистські дописи про війну в Україні.

У Димері, що на Київщині, знайшли документи, які залишили окупанти. Військові тікали та навіть не забирали свої штабні записи. Завдяки цьому вдалося ідентифікувати деяких з окупантів. Мова йде про військових так званого "елітного" 83-го десантного батальйону.

Журналісти "Слідства.Інфо" знайшли сторінки росіян, які вбивали українців у селах Демидів, Козаровичі та Димер у соціальних мережах.

У цих селах окупанти займалися мародерством, знущалися з людей та вбивали мирне населення. На території заводу "Вікналенд" у Димері росіяни облаштували свій штаб, а коли вони втікали з Київщини, то навіть не забрали свої документи. Там вже знайшли іменний список особового складу мінометного взводу 83-ї окремої десантно-штурмової бригади з місцем дислокації Уссурійськ. Цей підрозділ у РФ вважають "елітним".

Проте, як встановили журналісти, такі "елітні" військові у переважній більшості навіть не мають вищої освіти. Деякі з них закінчили усього 9 класів або технікум.

Завдяки залишеним документом вдалося з'ясувати, що заступника командира взводу, який тероризував Київщину, звуть В'ячеслав Юртаєв. Йому 29 років, він родом з Владивостока.

Коли Юртаєв тікав, він навіть забув забрати свою перепустку, яку йому видали у Міністерстві оборони РФ. Журналісти знайшли сторінки окупанта у російських соціальних мережах, проте він давно їх не оновлював.

Після аналізу сторінок росіян здається, що вони ніби приховують свої сторінки та не сильно хочуть писати справжні прізвища. Рядовий Вадим Даміанов з російського Омську, наприклад, у соціальних мережах вказав, що його "звуть" Вадим Орлов. Окупант активно веде сторінку в "Однокласниках".

Ще один російський військовий, 20-річний рядовий Даніл Калінін, на своїй сторінці у "Вконтакті" взяв прізвище Яковлєв. Окупант з Уссурійська регулярно заходить у соціальні мережі, а останній допис він робив 18 лютого, за декілька днів до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Калінін одружений, його жінка пише, що сумує за ним та навіть бачить його у снах.

А ось дружина 39-річного сержанта Андрія Бікбулатова з Уссурійська публікує чимало фото с чоловіком та поширює антиукраїнські дописи про війну.

В "Однокласниках" також знайшли профіль матері 32-річного сержанта Максима Прасолова. Жінка публікувала фото з сином, на яких він позує у формі десантних військ РФ.

Ще один окупант, 26-річний єфрейтор Дмітрій Ігнатов з Чіти, поставив на головне фото свого профіля картинку з ведмедем та російським прапором. А дату народження він приховав. Проте журналісти знайшли стару сторінку Ігнатова, де він залишив більше інформації про себе, завдяки чому його й ідентифікували.

Сержант Вадим Мацюця, який родом з Уссурійська, активно веде соціальні мережі і заходить на свою сторінку навіть під час війни. Батько 31-річного військового є великим прихильному "руського миру" й публікує дописи з російською пропагандою.

22-річний рядовий Владислав Кавєра має декілька сторінок у соціальних мережах, проте нині він їх не веде. Проте там є фотографії окупанта, який брав участь у звірствах на Київщині.

Раніше УНІАН вже повідомляв про уривок зі щоденника окупанта, який був у Тростянці. Військовий з РФ писав, що місцеві їх бояться та "чомусь" називають окупантами. І несамовито радів вкраденому блендеру.

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