Він наголосив, що депортованих українців позбавляють засобів зв’язку, у них забирають все, навіть документи.

Російські окупанти вже вивезли з тієї території, яку вони зайняли, не менш як 500 тисяч українців.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у промові до парламенту Португалії.

"Російські окупанти вже вивезли з тієї території, яку вони зайняли, не менш як 500 тисяч наших громадян. Це як два ваших міста Порту. Просто уявіть це. Були люди – і їх немає. 500 тисяч людей! Це депортація. Це те, чим займалися найстрашніші тоталітарні режими минулого", - зазначив президент.

Він наголосив, що депортованих українців позбавляють засобів зв’язку, у них забирають все, навіть документи.

"Їх розподіляють по віддалених регіонах Росії. Окупанти створили спеціальні фільтраційні табори для того, щоб розподіляти людей. Частину з тих, хто туди потрапляє, просто вбивають. Дівчат ґвалтують. Уявіть собі, що це таке, коли дівчина рятується з такого фільтраційного табору росіян, а у відповідь на питання про те, як їй це вдалося, вона каже, що просто не сподобалася російським солдатам. Бо якби вона сподобалася, то її б зґвалтували й потім убили, як багатьох інших", - заявив Зеленський.

Також глава держави підкреслив, що через бойові дії понад 10 мільйонів українців були вимушені залишити свій дім.

"Уявіть собі цю кількість. Це якби вся Португалія була змушена поїхати! Я не хочу називати цих 10 мільйонів українців біженцями. Ми використовуємо термін "переселенці" щодо них, цих людей. Ми сподіваємося, що всі вони зможуть повернутися додому, коли там буде вже безпечно. Але коли це буде? Та що залишиться від їхнього дому?", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада визначила, що примусове набуття громадянства Росії на тимчасово окупованих територіях не визнається Україною та не є підставою для втрати громадянства України.