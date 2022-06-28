Окупаційні адміністрації отримали вказівки підготувати місця для проведення та відповідні комісії.

Російські окупанти збираються 11 вересня провести "референдум" щодо анексії Донецької області.

Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Референдум про анексію Донецької області до Росії призначено на 11 вересня 2022 року. Окупаційні адміністрації отримали вказівки підготувати місця проведення та "комісії по проведенню" і передали їх, зокрема, комітетам самоорганізації населення. Готують проведення під святкування звільнення Донбасу від нацистських загарбників. Одночасно з радянським "Днем міста Маріуполь", - заявив він.

Як повідомлялося, окупанти у Запорізькій та Херсонських областях 11 вересня планують провести "референдуми" щодо створення квазіреспублік.

11 вересня в РФ - "єдиний день голосування". Цього дня в Росії відбуватимуться вибори губернаторів та депутатів місцевих органів самоврядування.

Раніше стало відомо, що окупанти визначилися з датою проведення фейкових референдумів на тимчасово окупованій частині Запорізької та Херсонської областей.

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