Андрія Петренка визнали винним у нібито вбивстві мирного жителя під час боїв за Маріуполь в березні минулого року.

"Суд" у "ДНР" призначив українському військовому 22 роки ув'язнення у колонії суворого режиму. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, назвавши "вирок" ганебним.

"Підконтрольний Росії "Верховний суд" так званої ДНР засудив до 22 років ув'язнення в колонії суворого режиму військовослужбовця 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Андрія Петренка. Його визнали винним у вбивстві мирного мешканця під час боїв за Маріуполь в березні минулого року. За даними незаконного розслідування російського слідчого комітету, український військовий застрелив жителя Маріуполя зі снайперської гвинтівки", - розповів Лубінець.

За словами омбудсмена, Петренка звинуватили за російським законодавством у "вбивстві з політичних та ідеологічних мотивів та жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні заборонених засобів та методів у збройному конфлікті" (ч. 2 ст. 105 та ч. 1 ст. 356 КК РФ).

Відео дня

Окупанти заявили, що український військовослужбовець нібито "визнав свою провину".

"Фейковий "судовий процес" над військовослужбовцем Збройних сил України на тимчасово окупованій території Донецької області – незаконний й не матиме жодних юридичних наслідків. Ухвалені так званими судами квазіутворень "ДНР/ЛНР" "вироки" є грубим порушенням Третьої Женевської конвенції в частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування, їх можна вважати воєнним злочином. Донецька і Луганська області є частиною України в міжнародно визнаних кордонах, на них розповсюджується юрисдикція українських судів. Лише вони мають право здійснювати правосуддя на цій території", - наголосив Лубінець.

Він закликав міжнародну спільноту засудити судилище над Петренком та вимагати від РФ негайного його звільнення, а також звільнення інших громадян України, незаконно ув’язнених на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

Воєнні злочини РФ - останні новини

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни обстрілюють житлові будинки та цивільну інфраструктуру, в результаті чого гинуть цивільні українці, в тому числі діти.

На окупованих територіях російські військові проводять фільтрації, катують і вбивають людей, які займають проукраїнську позицію.

Нещодавно російський пропагандист і член комітету Держдуми з освіти Анатолій Вассерман зізнався, що його країна бажає не просто поневолити Україну - її ліквідувати.

Крім того, РФ незаконно бере в полон українських цивільних. Напередодні омбудсмен Лубінець закликав державу-агресора негайно звільнити 75-річного іспанського волонтера Мар'яно Гарсіа Калатаюда, яка викрали на проукраїнській акції під час окупації Херсона.

Натомість на окуповані території Росія переселяє своїх громадян з віддалених регіонів РФ, щоб вплинути на зміну етнічного складу населення, зауважила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вас також можуть зацікавити новини: