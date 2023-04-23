Вассерман зізнався, що реальні цілі росіян по Україні зовсім не "звільнення".

Російський пропагандист і член комітету Держдуми з освіти Анатолій Вассерман зізнався, що його країна бажає не просто поневолити суверенну державу - її ліквідувати.

Ще напередодні повномасштабного вторгнення російський президент Володимир Путін у своїй промові стверджував, що в намірах РФ немає мети окупувати Україну, а тільки "звільнити" українців від фантомних "нацистів".

"Звільнення" українських територій від українців лягло в основу всієї кремлівської машини пропаганди. Під цим приводом окупанти знищують цілі міста на сході України, вбивають мирних мешканців і катують військовополонених.

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Але, зізнався Вассерман, реальні цілі росіян по Україні зовсім не "звільнення".

"Тільки коли ми закінчимо ліквідацію "терористичної організації Україна" і тим самим ми покажемо, що не згодні миритися з терором і в інших місцях", - сказав Вассерман.

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З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни обстрілюють житлові будинки та цивільну інфраструктуру, в результаті чого гинуть цивільні українці, в тому числі діти.

На окупованих територіях російські військові проводять фільтрації, катують і вбивають людей, які займають проукраїнську позицію.

Регулярно в населених пунктах, які були під окупацією Росії, знаходять масові поховання та братські могили з убитими українцями. Країна-агресор, серед іншого, вивозить українських дітей, розлучаючи їх з батьками. Кількість незаконно депортованих до РФ дітей може досягати 300 тисяч.

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