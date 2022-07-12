За словами першого заступника голови Херсонської облради це не інженерні споруди для вуличних боїв, а дії спрямовані на посилення заходів контролю.

Окупанти збільшили кількість фільтраційних блокпостів на території Херсонщини.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі інформаційного телемарафону 11 липня.

"Після вдалої роботи нашої ЗСУ, ми бачимо посилення фільтраційних заходів з боку окупантів. Збільшилася кількість блокпостів, але це фільтраційні блокпости, тобто вони не є інженерними спорудами для вуличних боїв. Це дії спрямовані на контроль за населенням Херсонщини та безпосередньо міста Херсона",- сказав Соболевський.

Він додав, що у Херсонській області спостерігається певний рух військових сил з боку окупантів. "Але я впевнений, що це повністю зрозуміло нашим ЗСУ і це не стане накопиченням техніки, а буде просто наступними цілями",- підкреслив Соболевський

Перший заступник голови Херсонської облради зазначив, щодо питання про переміщення окупантами військових сил та техніки на лівий берег Дніпра.

"Насправді там немає такого, що вони відводять їх саме з Херсона до Олешек. Вони підтягують резерви ще і з Криму. І частина підрозділів, наскільки ми бачимо, вона рухається зі Сходу. Тобто, у нас там з’являються вже військові підрозділи РФ, які раніше не були помічені на Херсонщині. Але це все вивчається, ще раз хочу сказати, і це повністю нашими хлопцями контролюється", - сказав Соболевський.

Перший заступник голови Херсонської облради зауважив, що мешканцям тимчасово окупованої Херсонщини необхідно евакуюватися на більш безпечні території.

"Ми розуміємо, що Херсонщина обов’язково буде повернута. Нажаль, вона може бути повернута виключно військовим шляхом. Ми розуміємо, що це війна і попри те, що наші хлопці будуть намагатися все дуже акуратно робити, але все ж такі є великі ризики того, що може постраждати і цивільна інфраструктура, і наші люди. Тому, люди повинні бути готові для цього",- акцентував Соболевський.

Він додав, що ті хто мешканці окупованої Херсонщини які прийняли рішення не виїжджати або не мають такої можливості, мають подбати про себе та своїх близьких, щоб забезпечити свою безпеку тими засобами, які в них є.

"Потрібно знов таки згадати, на жаль, де у нас укриття є, в самому Херсоні безпосередньо і бути готовими швидко до них добратися", - підкреслив Соболевський.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня перший заступник голови Херсонської облради закликав мешканців Херсонщини евакуюватися на більш безпечні території. Він зазначив, що тим людям, хто не може це зробити, варто запастися їжею, водою та підготувати собі укриття.

10 липня віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції України закликала евакуюватися мешканців тимчасово окупованих територій Херсонщини та наголосила, що заклик пов’язаний з турботою про життя людей та їх безпеку, тому що українська армія планує розпочинати контрнаступ.

Також, в цей день ОК Південь повідомили про знищення чотирьох складів з боєприпасами ворога в різних районах Херсонщини.

11 липня радник голови Херсонської ОВА повідомив, що на Херсонщині в Новій Каховці знищено ще один російський склад з боєприпасами "це означає, що ЗСУ близько". Також, в цей день ОК Південь повідомили, що південний регіон України залишається пріоритетним напрямком захоплення для окупантів, про що свідчить посилення артилерійської активності ворога на лінії зіткнення на межі Миколаївської і Херсонської областей.

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