Родичі закликають військових до бунту.

Окупанти скаржаться близьким на своїх командирів, які ризикують їхнім життями, а ті радять їм бунтувати.

Про це йдеться в нових телефонних розмовах загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

Окупант, який разом зі своїм підрозділом намагається вижити на Харківщині, розповів батькові: "Вони стоять, їх обстрілюють, а командир полку такий: "Не відступати!". А ось він десь на диванчику сидить там, випиває, напевно...".

Обурений чоловік поскаржився на російську пропаганду і запропонував синові "бунтувати".

"Як тільки вискочиш - можна знімати погони, в шапку, бл*дь, насрати і надіти на голову своєму комбату або комбригу. І нехай, бл*, ходить, втирається! Пішли вони нах*й, бл*, з такою войнушкой.... Я сиджу, цей маразм слухаю, у мене в голові це не вкладається. Плешива скотина нам щоранку по телевізору розповідає про нову зброю, яку вся Україна як побачила - налякалася. Я б просто харкнув у цей телевізор. Якби йому в пику це прилітало, цій гидоті. Щур нікчемний бункерний", - говорить він.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти почали вигадувати власні лайфхаки, щоб не померти на війні в Україні. Вони насипають пісок в паливну систему танків, і після цього техніка не заводиться.

Вас також можуть зацікавити новини: