Терорист думає, що його доля після перемоги України вже вирішена.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін визнав, що Росія ніколи не зможе повністю розгромити Збройні сили України та захопити її території. Свою ж долю після поразки РФ він також чітко усвідомлює.

Під час недавнього інтерв'ю Гіркін заявив, що не має на меті "боротися" з режимом Путіна, але нібито просто розповідає простим росіянам, що на них чекає після перемоги України. Крім того, терорист хвилюється й за себе.

"Варто нам лише програти, я просто поїду на довічне до Гааги, а там мене відправлять до Києва і повісять. І сумнівів у мене немає..." - заявив Гіркін, додавши, що "не хоче нести відповідальність за те, що буде потім".

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Крім того, Гіркін різко розкритикував Путіна за те, що він досі не взяв на себе відповідальність за війну, адже офіційно її досі називають "спецоперацією", за яку відповідає Міноборони.

"Це говорить про те, що там реально деменція досягнула вищих значень, або про те, що повне нерозуміння дійсності пов'язане не з фізіологією, а з чимось іншим. Якщо ми застосуємо тактичну ядерну зброю, вважайте, що через місяць воно буде в України, і Україна застосує його теж. Всі на Заході цьому тільки аплодуватимуть. Перемога над Україною та остаточний розгром ЗСУ неможливі", - заявив Гіркін.

Гіркін та його критика

Ігор Гіркін часто критикував військове керівництво РФ за провали під час війни в Україні.

15 жовтня ЗМІ звернули увагу на те, що він кілька днів нічого не писав у своєму Telegram-каналі. Російські пропагандисти тоді заявили, що Гіркін нібито пішов воювати в один з добробатів начальником штабу або заступником комбата.

16 жовтня українська розвідка встановила винагороду за взятого в полон Гіркіна - 100 тисяч доларів. Пізніше сам росіянин зізнався, що його чергова спроба взяти участь у війні провалилася.

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