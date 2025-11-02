Якщо Покровськ впаде, він стане найбільшим міським районом, захопленим російськими військами з моменту захоплення Бахмута в травні 2023 року.

Бої за контроль над стратегічно важливим містом Покровськ загострюються. Останніми тижнями російські підрозділи почали проникати в сам Покровськ і перекрили останні шляхи постачання, які використовуються для забезпечення українських сил у місті, пише CNN.

За даними Міноборони Росії, український спецназ висадився з вертольота на північно-західній околиці Покровська. Одинадцять військовослужбовців, які висадилися, загинули, заявило Міноборони країни-агресора.

Однак джерело в українській розвідці повідомило CNN, що ця заява не відповідає дійсності. У Покровську тривають роботи зі стабілізації обстановки під керівництвом начальника Головного управління військової розвідки України Кирила Буданова, додало джерело.

Український солдат, який воює нині в Покровську, також підтвердив виданню The Telegraph початок операції спецпризначенців "Чорний яструб", попросивши не називати його імені.

Солдат заявив, що операцію, ймовірно, було розпочато "після того, як вдалося накопичити достатньо ресурсів, щоб очікувати якогось результату".

Він був твердо впевнений, що російські війська не оточили українські війська "котлом", заявивши, що така операція вимагає повного перекидання військ, крім простого "управління вогнем" за допомогою безпілотників.

7-й повітряно-штурмовий корпус ЗС України також повідомив про успішну висадку в районі Покровська. "Це була складна операція, що вимагала синхронних дій різних підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Командувач українськими військами генерал Олександр Сирський заявив у суботу, що Покровськ і сусіднє місто Мирноград "не оточені і не блоковані, і ми робимо все можливе для підтримки логістики".

Зі свого боку, Міністерство оборони Росії в суботу заявило, що його підрозділи "продовжують знищувати оточені формування Збройних сил України в районі залізничного вокзалу" в Покровську і відбили кілька спроб українських сил прориву з міста. У заяві також ідеться, що кільце оточення Покровська і Мирнограда звужується.

"Якщо Покровськ впаде, він стане найбільшим міським районом, захопленим російськими військами з моменту захоплення Бахмута в травні 2023 року. Місто є вузлом автомобільних і залізничних шляхів, і його захоплення наблизить російські війська до більших міст Краматорська і Костянтинівки в промисловому поясі Донецька", - зазначає CNN.

аналітик Юліан Рьопке повідомив, що російські військові є в усіх районах Покровська, до того ж їх удесятеро більше, ніж українських бійців. За його даними, українським військовим допомагає триматися коридор завширшки 5 кілометрів, через який їм доставляють припаси та евакуюють поранених.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в Покровсько-Мироградській агломерації українським воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного угруповання росіян, які прагнуть інфільтруватися в житлову забудову та перерізати шляхи постачання ЗСУ, однак, як запевнив він, оточення чи блокування немає.

