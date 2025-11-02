РФ надсилає в Покровськ військових, яких навчали безпосередньо міських боїв, розповів Артем Прибільнов.

У Покровську тривають інтенсивні міські бої, розповів в етері "Київ 24" Артем Прибільнов, начальник відділення комунікацій 155 ОМБР.

"Ворог намагається інфільтруватися малими штурмовими групами в забудову, створює вогневий тиск. Він використовує БПЛА, розвідку, артилерію. За останні години ми відбили кілька спроб просування, противник не отримав стабільного успіху на нашому секторі", – сказав Прибільнов.

Він зазначив, що РФ там має чисельну перевагу в кількості особового складу. Водночас він зазначив, що Силам оборони необхідно докласти всіх зусиль, аби втримати місто.

"Покровськ – це панівна висота, втрата якої буде дуже болісною для Сил оборони. Тому треба стабілізувати ситуацію, треба зробити все можливе, щоб Покровськ лишився українським містом. Наразі як такого оточення немає, йдуть бої, перевага постійно колихається зі сторони в сторону. У місто були заведені нові підрозділи, тривають контрдиверсійні дії. Наша бригада стабільно відбиває всі штурми. Сподіваємося на найкраще", – додав Прибільнов.

Військовий зазначив, що війська РФ іноді можуть перевдягатися в цивільний одяг, аби зайти до Покровська. Однак здебільшого у місто заходять штурмові групи противника, які готувалися до цієї операції до декількох місяців.

"По перехватах, полонених, відомо, що ці штурмові дії готувалися ще у вересні. Їх готували конкретно під одну задачу – захопити місто Покровськ. Їм показували карти, давали маршрути. Тобто якість особового складу, як на 2025 рік, нормальна. Це мобілізовані. Спеціалізовані війська, які могли вести професійно міські бої – в них закінчилися", – зазначив Прибільнов.

Раніше аналітики з Інституту вивчення війни зазначили, що росіяни посилили тиск у районі Покровська та мали просування у центральній та південно-східній частині міста. Водночас зазначається, що Сили оборони мали просування в центрі Родинського - у районі, який за словами пропагандистів, був під контролем росіян.

Тим часом BBC з посиланням на джерело пише, що Сили оборони України в Покровську не були оточені. Однак лінії постання українських захисників перебували під постійними обстрілами РФ.

