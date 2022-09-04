Українська армія отримує зброю, яка допоможе здолати РФ, важливо не піддаватися паніці і не вірити фейкам окупантів.

Радник офісу президента України Олексій Арестович закликав українців вірити в нашу перемогу і зазначив, що Збройні Сили України вже отримали від США зброю, необхідну для звільнення Херсона.

Про це він розповів в ефірі "Фейгін.Live".

Арестович зазначив, що Україна ще не почала отримувати зброю в рамках ленд-лізу, також ми ще не отримали допомогу в розмірі 12 мільярдів доларів. Однак США вже надали українським військовим все необхідне для звільнення Херсона від окупантів. За словами радника ОП, ці техніку і зброю ще не помічали на фронті, але вже можна говорити про те, що така допомога отримана.

Також Арестович прокоментував всі "страшилки" про те, що РФ нібито може використовувати ядерну зброю. Радник ОП закликав українців вірити в нашу перемогу і не підігрувати російській пропаганді.

"Тут потрібно поєднання бичачої впертості в стилі "ми обов'язково просапаємо цю борозну, ми своє візьмемо", як би на нас не впливали. Одночасно з цим вольовий настрій на перемогу у нас потрібен. Як би нас не лупили, не стріляли, не били, ми все одно наздогнемо, перегнемо і просапаємо, і поставимо наш прапор над Херсоном. А потім над усіма територіями, що залишилися. Референдуми - не референдуми, ядерна зброя - не ядерна... Повільно повбиваємо всіх і вся, і винесемо звідси. Це питання вирішене", - сказав Арестович.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що під Запоріжжям партизан підірвав себе і двох окупантів.

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