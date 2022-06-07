Радник очільника ОП запевнив, що усі захоплені території повернуться під контроль України.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до українців, коментуючи події на фронті. Він запевнив, що кожен захоплений населений пункт знову буде українським.

Про це він повідомив у відеозверненні.

Зокрема, Подоляк закликав українців не лякатися новин про захоплення росіянами якогось населеного пункту. За його словами, під час бойових дій цього не уникнути, тривають тактичні маневри.

"Щось забираємо, щось віддаємо. Росіян більше, в них більше техніки. Безумовно, війна йде дуже інтенсивно. Але треба зробити так, щоб кожне село, яке ми віддаємо тимчасово, а потім забираємо назад, давалося росіянам великою кров'ю, щоб вони втрачали дуже багато. Ми маємо їх виснажити, щоб у них закінчилися резерви та ресурси", - заявив Подоляк.

Він запевнив, що всі захоплені території повернуться під контроль України. Однак для цього необхідно трохи часу та ресурсів.

"Працюють професіонали. Чекаємо на зброю, чекаємо на санкції, які мають добити РФ. Після цього все обов'язково повернемо. Ми ж вже не можемо закінчити так, як в 2015 році. Закінчимо інакше. Закінчимо по-українськи", - додав він.

Як писав УНІАН, раніше в ОПУ заявили, що війна з Росією може припинитися в будь-який момент.

За словами глави ОПУ Андрія Єрмака, РФ сподівається на затяжну війну і перемогу користуючись з кількості своїх людей.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович упевнений, що перемога у війні займе кілька місяців.

За словами іншого радника голови ОПУ, Михайла Подоляка, "якщо рахувати по накопиченій зброї, війна може затягнутися на термін від двох до шести місяців", а міністр оборони Олексій Резніков прогнозує завершення війни до кінця року.

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