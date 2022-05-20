Удару було завдано із вітчизняного ПТРК.

Українські військові знищили позицію російських окупантів, де ті розмістили боєкомплект до своїх протитанкових ракетних комплексів. Удару було завдано із вітчизняного ПТРК.

Точну роботу виконали оператори Сил спеціальних операції ЗСУ. Кадри ліквідації рашистів опубліковано на Facebook-сторінці Командування ССО.

"У дуелі "птуристів" перемогли оператори ССО України", – прокоментували військові.

Вони уточнили, що на одній з ділянок фронту наші воїни побачили, як росіяни підвезли боєкомплект для своїх ПТРК. Швидко оцінивши ситуацію, оператори ССО без зволікань атакували першими.

Так, ракетами українського ПТРК із першого пострілу захисники влучно вразили позицію ворожих протитанкістів, знищивши їх разом із щойно привезеним боєкомплектом.

У ліквідації позиції окупантів брали участь бійці 3-го окремого полку спеціального призначення (СпП) імені князя Святослава Хороброго, 8-го полку СпП ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича і 73-го морського центру СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого.

Раніше УНІАН повідомляв, що воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили два російські танки. Постріли здійснили з ПТРК українського та американського виробництва — "Стугна-П" і Javelin відповідно.

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