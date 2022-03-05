Данілов зазначив, що серед "військових країни-терориста" ростуть відмови і ухилення від участі у бойових діях в Україні.

Проведення додаткової мобілізації в РФ значно ускладнить внутрішньополітичну ситуацію, оскільки зомбоване російське суспільство не готове вмирати за путінські фантазії.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у соцмережі. Він підкреслив, що українці "готові вбивати за свою свободу і свою землю".

"Погіршує ситуацію на росії прибуття в регіони "грузу 200" - масштаби жертв з-поміж російських військовослужбовців викликають шок і паніку", - зазначив Данілов.

За його даними, посилюються тенденції відмови і ухилення від участі у бойових діях в Україні серед "військових країни-терориста".

"Тому наш курс незмінний: "русский корабль идёт … на@уй" І його швидкість буде стрімко зростати", - підсумував секретар РНБО.

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