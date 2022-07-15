Ці машини будуть служити в якості засобу пересування на фронті.

Німеччина розповіла про допомогу, яку надала Збройним силам України за останні тижні. Держава передала на потреби українських захисників 80 пікапів.

Відповідна інформація надійшла від представників посольства Німеччини. Дипломати в Twitter опублікували фото позашляховиків, відправленних ЗСУ.

Автомобілі були присутні в списку військової допомоги, яку ФРН пообіцяла надати Україні. Повний перелік опубліковано на офіційному сайті федерального уряду Німеччини.

Раніше УНІАН писав, яку техніку та обладнання держава відправила для ЗСУ. У список входять гранатомети, ПЗРК, міни та інше. Тут також знайшлося місце для гаубиць Panzerhaubitzen 2000, роботу яких на фронті показали наприкінці червня.

Нагадаємо, раніше Німеччина повідомила про передачу Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM. Однак поставка займе місяці, тому що її буде відправляти компанія-виробник Diehl, а не Бундесвер зі своїх складів.

На зустрічі формату "Рамштайн-3" ФРН також анонсувала поставки трьох далекобійних РСЗВ Mars II. Їх повинні відправити в Україну до кінця липня або на початку серпня.

При цьому Німеччина поки поставила менше 40% обіцяної військової допомоги, що підтверджує дослідження Кільського інституту світової економіки.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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