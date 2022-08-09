Російські терористи таким чином хочуть виправдати цинічні обстріли цивільних об’єктів і житлових кварталів.

Міністерство оборони Росії бреше про нібито базування військових, складів боєприпасів та техніки на території Чорноморського національного університету та школи №16 у Миколаєві.

Про це мер Миколаєва Олександр Сєнкевич написав у Facebook.

Він нагадав, що нещодавно міністерство оборони Росії згадало Миколаїв у своєму зведенні, що, мовляв, на території Чорноморського національного університету ім. Петра Могили та школи №16 базуються військові і там є склади боєприпасів чи техніки. "Такі повідомлення звичні для цього міністерства тероризму", - написав він.

Сєнкевич продемонстрував сьогоднішнє відео, де видно, що в університеті триває набір студентів. "Там працює приймальна комісія, яка надає абітурієнтам консультації та допомагає їм подавати свої електронні заяви. Випускники приносять здавати до бібліотеки книжки і підписують обхідні листи, отримують свої дипломи. Працює відділ кадрів, бухгалтерія. Із 15 серпня викладачі почнуть виходити з відпусток і готуватись до занять", - додав він.

За його словами, у школі техпрацівники доглядають за територією закладу, а учителі готуються до дистанційної роботи.

Мер Миколаєва наголошує, що ніякої військової техніки чи складів, чи самих військових у цих двох навчальних закладах немає. "Як цього всього не було і в тих школах та університетах, які росіяни розгромили у нашому місті від початку повномасштабної війни", - додав він.

Сєнкевич наголошує, що це чергове підтвердження того, що "російські терористи цинічно обстрілюють цивільні об’єкти і житлові квартали, перед тим, звичайно ж, збрехавши про якісь там військові бази".

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