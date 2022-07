Після втрат росіян при спробах взяти Лисичанськ, ймовірність їх успіху в новому наступі вельми сумнівна.

Росія готується до наступу на Бахмут і Сіверськ. Окупанти продовжать намагатися просунутися на захід від траси Бахмут-Лисичанськ, щоб у підсумку наблизитися до нових міст.

Експерт Американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW) оцінили шанси росіян провести вдалий наступ.

На думку аналітиків, війська РФ, найімовірніше, продовжать зусилля з просування на захід від траси T1302 Бахмут-Лисичанськ, щоб в кінцевому підсумку просунутися до Бахмута і Сіверська. 4 липня спостерігалися спроби рашистів здійснити задумане. Однак навряд чи окупанти зможуть втілити свої загарбницькі плани в життя.

"Їх здатність зробити це успішно після втрат, понесених при спробах взяти Лисичанськ, сумнівна", - відзначили експерти ISW.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Арестович назвав втрати РФ у боях за Лисичанськ. За його словами, українські військові виконали всі свої завдання на цьому напрямку.

