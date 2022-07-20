У США заявили, що такі дії Росії не залишаться безкарними.

Російська Федерація планує анексувати окуповані українські території в ході повномасштабного вторгнення в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Білому домі сказав координатор Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Америки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

"Кремль не розкрив часові рамки для "референдуму", але російські маріонетки на цих територіях стверджують, що він відбудеться пізніше у цьому році, імовірно, одночасно з регіональними виборами у Росії", - сказав Кірбі.

Він наголосив, що анексія Росією за допомогою застосування сили захоплених українських територій буде серйозним порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй.

"І ми не дозволимо цьому залишитися без відповіді або без покарання", - наголосив Кірбі.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань заявив, що на Херсонщині замість підготовки до запланованого "референдуму" окупанти та колаборанти перевдягаються і тікають.

Тим часом голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що російські окупанти хочуть провести "референдум" про приєднання ОРЛО до Росії раніше запланованої дати.

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