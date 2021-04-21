Росія перекидає в окупований Крим 342-й радіотехнічний полк із Забайкалля.
Про це повідомляє Conflict Intelligence Team.
На опублікованому в TikTok відео ешелону з російською військовою технікою дослідники помітили радіолокаційну станцію "Каста-2-2". Встановлено, що ешелон прямує зі станції Домна Забайкальського краю на станцію Айвазовська в Криму.
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Станція Айвазовська розташовується неподалік від полігону Опук, де у квітні з'явилося значне скупчення техніки. Станції "Каста" перебувають на озброєнні радіотехнічних полків дивізій ППО і авіабаз, з них в Забайкаллі базується тільки 342-й радіотехнічний полк (в/ч 75313).
Це перше відоме на сьогодні перекидання техніки в Крим зі Східного військового округу в рамках недавнього нарощування сил біля кордону з Україною.
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Стягування військ РФ до кордону України
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.
- У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.
- 1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.
- За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.
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