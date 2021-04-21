Станція Айвазовська, куди перекидають техніку, розташовується неподалік від полігону Опук, де в квітні з'явилося значне скупчення техніки.

Росія перекидає в окупований Крим 342-й радіотехнічний полк із Забайкалля.

Про це повідомляє Conflict Intelligence Team.

На опублікованому в TikTok відео ешелону з російською військовою технікою дослідники помітили радіолокаційну станцію "Каста-2-2". Встановлено, що ешелон прямує зі станції Домна Забайкальського краю на станцію Айвазовська в Криму.

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Станція Айвазовська розташовується неподалік від полігону Опук, де у квітні з'явилося значне скупчення техніки. Станції "Каста" перебувають на озброєнні радіотехнічних полків дивізій ППО і авіабаз, з них в Забайкаллі базується тільки 342-й радіотехнічний полк (в/ч 75313).

Це перше відоме на сьогодні перекидання техніки в Крим зі Східного військового округу в рамках недавнього нарощування сил біля кордону з Україною.

Стягування військ РФ до кордону України

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Автор: Денис Прядко