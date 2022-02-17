Протягом останніх місяців Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військових.

Пентагон фіксує перекидання військ Росії ближче до кордонів України.

Про це заявив у Брюсселі міністр оборони США Ллойд Остін, цитує Reuters.

"Не так давно я сам був солдатом. Я знаю, що такі речі не робляться без причини. І ви, звісно, не робите це, якщо маєте намір збирати речі і йти додому", - сказав глава Пентагону.

За його даними, Росія також поповнює запаси крові.

Крім того, розвідка США констатує підвищення наступальних позицій РФ в окупованому Криму.

"Ми бачимо, що вони (бойові літаки – ред.) літають у великій кількості. Ми бачимо, як вони підвищують свою готовність у Чорному морі. Ми навіть бачимо, як вони запасаються кров’ю", - додав Остін.

НАТО, за словами Остіна, вивчило шляхи підвищення своєї військової готовності, оскільки розгортання Москви "підводить російські війська просто до порогу Альянсу".

Загроза нового нападу Росії

Протягом останніх місяців Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військових, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного нападу.

15 лютого у МО Росії заявили про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Однак ні у НАТО, ні у США не підтверджують ознаки деескалації у російсько-українському прикордонні.

Понад те, генсек НАТО заявив про нарощування наступальних позицій росіян вздовж українського кордону: "… ми не бачили жодного відведення російських сил. І звичайно, це суперечить повідомленню про реальні дипломатичні зусилля. Майбутнє покаже, чи відбуватиметься російське відведення. Ми дуже уважно відстежуємо, що робить Росія в Україні та біля неї. Ми бачили, що вони збільшили кількість військ і ще більше військ на шляху. Росія зберігає потенціал повномасштабного вторгнення в Україну без будь-якого часу на попередження".

Ввечері 15 лютого американський президент Джо Байден, коментуючи кризу у Східній Європі, сказав, що "вторгнення Росії в Україну все ще залишається можливим".

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