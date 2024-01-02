Відповідну заяву сьогодні зробили російські пропагандисти.

В Росії придумали новий фейк про Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного: кажуть, що під час ракетної атаки на Київ вдарили по бункеру, де "перебував" його заступник.

Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України.

"Російські пропагандисти активно поширюють "інформацію" про нібито ураження під час ракетного обстрілу Києва бункера, де перебував заступник головнокомандувача ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

В СтратКомі наголосили, що такі заяви є черговим фейком російської державної пропаганди, що не має нічого спільного з реальністю.

Інші російські фейки про Залужного

10 травня стало відомо, що через складну ситуацію на фронті Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не зможе взяти участь у зустрічі Військового комітету НАТО.

Після цього російські ЗМІ поширювали інформацію про нібито важке поранення головкома ЗСУ. При цьому офіційні особи уникали публічного підтвердження цього фейку. Зокрема, голова російської служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявляв, що влада отримує інформацію про стан здоров'я Залужного, але не хоче розголошувати що-небудь.

Росіяни продовжили поширювати дезінформацію про Головнокомандувача Збройних сил України. Згодом джерелом фейку став російський диктатор Володимир Путін, який на зустрічі з "воєнкорами" заявив, що Валерій Залужний нібито перебуває не в Україні.

Ракетна атака на Київ може найближчими днями повторитися

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, чи зможуть окупанти повторити найближчими днями масовану ракетну атаку по Україні після сьогоднішнього удару.

За його словами, Росія здатна відновити потрібний ресурс вже за декілька днів. Ігнат каже, що кожну ракету РФ програмує за певним маршрутом, з урахуванням, як вона буде летіти і куди завертати. Тому наразі все залежить від здатності ворожих спеціалістів швидко задати потрібні координати.

"На підготовку, я думаю, достатньо декілька днів спланувати, якщо у них є певні шаблони, проектування польоту", - розповів речник.

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