При цьому, російські пропагандисти намагаються проектувати проблеми своєї армії на українську сторону.

Російські окупанти в Україні відчувають гостру нестачу боєприпасів через проблеми із забезпеченням.

Через це Росії доводиться випрошувати боєприпаси у своїх країн-партнерів. Про це повідомляють Канадські збройні сили із посиланням на дані своєї розвідки.

"Росія зіткнулася з серйозною нестачею боєприпасів під час війни, і їй довелося звернутися до своїх нечисленних зарубіжних партнерів для підтримки поставок декількох типів боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

При цьому, зазначають у канадській розвідці, російські пропагандисти намагаються проектувати проблеми своєї армії на українську сторону. Зокрема, в Росії стверджують, що нібито "нестача боєприпасів призведе до розвалу Збройних сил України до кінця березня".

"Російська дезінформація часто проектує російські операційні складнощі на українську сторону. У російських сил в Україні, цілком імовірно, виникають власні проблеми з поставками боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

У канадських збройних силах також додали, що українські військові продовжують завдавати великих втрат атакуючим російським підрозділам, зокрема в районі міст Бахмут і Вугледар.

Запаси зброї в Росії

Як повідомляв УНІАН, ще в жовтні британська розвідка заявляла, що оборонна промисловість Росії не встигає за темпами використання боєприпасів. Їхні запаси зменшуються, і в майбутньому це призведе до обмежених можливостей ураження конкретних цілей. Зокрема, у звіті сказано, що РФ не здатна компенсувати ту кількість ракет, яка витрачається для ударів по Україні.

У січні 2023 року видання CNN писало, що артобстріли з боку російських військ на деяких ділянках фронту в Україні скоротилися до 75%. Це може означати, що або Росія почала відчувати нестачу боєприпасів, або це є частиною ширшої переоцінки тактики перед лицем успіхів українських контрнаступів.

Згідно прогнозами західних аналітиків, у 2023 році Росія може повністю витратити справні запаси боєприпасів, якщо не вдасться до допомоги іноземних постачальників або до старих запасів.

Водночас західні ЗМІ констатують, що Росія продовжує виробляти високоточну зброю, попри запроваджені санкції. Також відомо про військову підтримку Путіна Північною Кореєю і поглибленням співпраці Кремля з іранським режимом.

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