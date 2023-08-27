Область атакували з різних типів озброєння.

Впродовж минулої доби росіяни гатили по Запорізькій області з різних типів озброєння. Внаслідок ворожих атак є загиблі та поранені.

Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, за добу російські терористичні війська здійснили 89 обстрілів по території Пологівського та Василівського районів області.

Зокрема, ворог атакував з безпілотників Левадне, П'ятихатки та Лобкове, здійснив шість обстрілів з реактивних систем залпового вогню по Новодарівці, Гуляйпільському та Степногірську, а 80 обстрілів з артилерії - по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Плавням, Кам'янському, Малим Щербакам та іншим селам поблизу на лінії фронту.

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"Під обстріл у Кам'янському потрапив 42-річний чоловік, який, на жаль, отримав смертельні поранення, а травмовану 46-річну жінку вдалося доставити до медичної установи", - розповів Малашко.

Крім того, у Гуляйполі в результаті російського обстрілу було поранено 60-річну жінку та 59-річного чоловіка, а у Новоданилівці - 68-річну жінку.

Голова ОВА вчергове закликав місцевих евакуюватися з лінії фронту задля збереження своїх життів.

Вночі РФ здійснила нову ракетну атаку по Україні

Цієї ночі РФ атакувала Україну ракетами Х-101/555/55 з літаків Ту-95МС з району Каспійського моря. Повітряна тривога була оголошена в усіх регіонах України. У деяких областях працювала протиповітряна оборона, зокрема на Київщині та Черкащині.

У Київській міській військові адміністрації повідомили, що ракети, які рухалися в напрямку Києва, були знищені ППО на підступах до міста. Наразі про жертв чи руйнування не повідомляється.

Крім того, протягом минулої доби росіяни завдали 5 ракетних та 45 авіаційних ударів, а також здійснили 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Внаслідок ударів російських терористів є загиблі та поранені цивільні. Також зруйновані та пошкоджені житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

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