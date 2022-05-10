Ворог регулярно проводить повітряну розвідку.

На Запорізькому напрямі російські окупанти готуються до поновлення штурмових дій. Але минулої доби ще активних бойових дій не проводили.

Про це повідомляється в ранковому зведенні Запорізької ОДА в Telegram.

"На Запорізькому напрямку противник активних бойових дій не проводив, хоча готується до відновлення штурмових дій, аби покращити своє тактичне становище. Російська армія здійснювала обстріл підрозділів наших військ та цивільної інфраструктури, зосередившись при цьому на обороні зайнятих рубежів, щоб не допустити просування підрозділів Сил оборони Запорізького краю за напрямом державного кордону України. Ворог регулярно проводить повітряну розвідку", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів минулої доби в Гуляйполі горів дах житлового будинку, господарська споруда та ще одне неексплуатоване приміщення. Крім того, полум'ям було охоплено житловий будинок в Оріхові.

Кількість пошкоджених внаслідок бойових дій житлових будинків постійно збільшується. За наявною інформацією на сьогодні по області повністю зруйновано або частково пошкоджено 819 домоволодінь.

Раніше повідомлялося, що в окупованих районах Запорізької області росіяни проводять фільтрацію мешканців. Вони змушують підприємців пройти нову реєстрацію та вимінюють у жителів місцеві сім-картки, щоб мати зв’язок.

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