Одночасно на Заході проводиться окрема кампанія з дискредитації українського керівництва.

Росія запустила масштабну інформаційно-психологічну кампанію, спрямовану на дискредитацію президента України Володимира Зеленського та розкол українського суспільства. Про це пише The Washington Post, посилаючись на отримані журналістами документи.

Документи свідчать, що у січні 2023 року перший заступник глави адміністрації Кремля Сергій Кирієнко доручив групі чиновників і політтехнологів створити присутність в українських соцмережах для поширення дезінформації. Ці зусилля ґрунтувалися на досвіді попередніх аналогічних кампаній.

На зустрічі з підлеглими 16 січня 2023 року Кирієнко виклав чотири ключові цілі для цієї кампанії:

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дискредитація військово-політичного керівництва України,

розкол української еліти,

деморалізація українських військ,

дезорієнтація українського населення.

Успіх цієї інформаційної кампанії мав вимірюватися за ключовими показниками:

зниження рейтингу ключових фігур у військово-політичному керівництві України,

збільшення віри серед українського населення в те, що еліти дбають лише про власні інтереси,

зростання кількості відставок в уряді,

збільшення кількості публічних конфліктів в Україні.

Документи показують, що Кремль відстежував прогрес у досягненні цих показників на майже щотижневих зустрічах, аналізуючи найпопулярніші пости в соцмережах і підраховуючи загальний розподіл отриманих результатів. Кремль також проводив щотижневі опитування щодо рівня довіри до Зеленського та військового керівництва України.

Серед найуспішніших матеріалів, які вдалося закинути в український інфопростір, був сфабрикований пост у Facebook про те, що родина загиблого бійця не отримувала жодної допомоги від держави. Ця публікація набрала понад 2 мільйони переглядів. Інший топ-пост – фейковий ролик у Telegram про те, що українська влада має намір "воювати до останнього українця".

Документи свідчать, що десятки найнятих тролів видавали понад 1300 повідомлень і 37 000 коментарів в українських соцмережах щотижня. За написання 100 коментарів на день такі тролі отримували по 60 000 рублів на місяць, або близько 660 доларів.

"Більшість звітів стратегів своїм політичним керівникам зосереджувалися на обсягах створеного контенту та загальній кількості переглядів, але протягом перших п’яти місяців вони не надавали жодних доказів того, що ці зусилля мали якийсь вплив на українців", – зазначає WP.

При цьому самі ж московські стратеги визнавали, що їм потрібно уникати відвертої проросійської пропаганди, щоб отримати довіру аудиторії. Тому замість старих наративів росіяни зокрема розганяли тему про те, що Валерій Залужний може стати наступним президентом України і що Захід буцімто шукає заміну Зеленському.

Паралельно Кремль вів окрему інформаційну кампанію на Заході, намагаючись дискредитувати Володимира Зеленського в очах європейців та американців. Пропаганлисти шукали та впроваджували наративи, які, як вони сподівалися, зруйнують імідж українського президента як "героя маленької країни, що бореться з глобальним злом", — свідчить один із документів. Для цього зокрема розповсюджувалися підроблені українські державні документи із псевдо-доказами корупційних схем в закупівлях для ЗСУ.

Ці плани призвели до сотень статей і тисяч публікацій у соціальних мережах, перекладених французькою, німецькою та англійською мовами, спрямованих проти Зеленського, свідчать документи. Однак додатковою метою було створити ситуацію, коли такі фейкові новини потраплятимуть в саму Україну через репости українських блогерів та політиків, які женуться за "хайпом".

Російська пропаганда: останні новини

Як писав УНІАН, у Росії вже призначили "винних" у смерті російського опозиціонера Олексія Навального. Заа словами спікера Держдуми РФ В’ячеслава Володіна, до загибелі головного ворога Путіна напряму причетні "Шольц, Сунак, Зеленський" і керівництво США.

Також ми розповідали, що в самій Росії державна пропаганда стрімко втрачає рейтинги. Росіяни не просто менше стали дивитися пропаганду, а взагалі все рідше вмикають телевізор.

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