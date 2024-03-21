Він зауважує, що російська армія продовжує використовувати саме залізницю як основний елемент логістики для постачання свого окупаційного корпусу.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов стосовно будівництва російськими окупантами залізниці до тимчасово окупованого Криму зауважує, що це серйозна і значима ціль для українських Сил безпеки і оборони.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо будівництва залізниці до Криму на тимчасово окупованій території півдня України.

"Це серйозний виклик, серйозна загроза. І відповідно, для українських Сил безпеки і оборони це серйозна і значима ціль. Є плани і плани не завжди відповідають дійсності. В російському випадку - звичайно, так само", - зауважив Юсов.

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В цілому, додав він, російська армія продовжує використовувати саме залізницю як основний елемент логістики для постачання свого окупаційного корпусу.

"Те, що відбувається з так званим Кримським мостом, їх не задовольняє. Він сьогодні не працює в повному обсязі. І навіть якби працював у повному обсязі, не може забезпечити потреби угруповання", - зазначив представник ГУР.

Так, зауважив Юсов, росіяни намагаються посилити залізничне сполучення, але цим планам іде протидія.

На уточнення, чи є шанси, що окупантам не вдасться добудувати цю залізницю, він сказав: "Це завдання і питання, якщо або не вдасться, або не вдасться в терміни. І якщо все ж таки вдасться, то як довго і як ефективно вона зможе працювати".

Будівництво залізниці з з Ростова до Криму - що відомо

У матеріалі Defense Express було зазначено, що російські окупанти розгортають свій проект із будівництва залізничної магістралі з Ростова до Криму через тимчасово окуповані Маріуполь та Бердянськ, уздовж Азовського моря.

Зокрема, у відкритому доступі вже є кадри, які підтверджують сам факт того, що росіяни почали вкладати залізничне полотно на цій магістралі. Президент Росії Володимир Путін заявив, що побудова цієї залізниці має стати "альтернативою" для "Кримського мосту".

У матеріалі наголошується, що "Кримський міст" усе одно лишатиметься важливим для Кремля як транспортна артерія, яка "живить воєнну машину рашистів в Криму". Відтак, незалежно від поточних логістичних планів ворога, "Кримський міст" все рівно лишатиметься для України ціллю номер один.

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