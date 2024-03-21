Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов стосовно будівництва російськими окупантами залізниці до тимчасово окупованого Криму зауважує, що це серйозна і значима ціль для українських Сил безпеки і оборони.
Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо будівництва залізниці до Криму на тимчасово окупованій території півдня України.
"Це серйозний виклик, серйозна загроза. І відповідно, для українських Сил безпеки і оборони це серйозна і значима ціль. Є плани і плани не завжди відповідають дійсності. В російському випадку - звичайно, так само", - зауважив Юсов.
В цілому, додав він, російська армія продовжує використовувати саме залізницю як основний елемент логістики для постачання свого окупаційного корпусу.
"Те, що відбувається з так званим Кримським мостом, їх не задовольняє. Він сьогодні не працює в повному обсязі. І навіть якби працював у повному обсязі, не може забезпечити потреби угруповання", - зазначив представник ГУР.
Так, зауважив Юсов, росіяни намагаються посилити залізничне сполучення, але цим планам іде протидія.
На уточнення, чи є шанси, що окупантам не вдасться добудувати цю залізницю, він сказав: "Це завдання і питання, якщо або не вдасться, або не вдасться в терміни. І якщо все ж таки вдасться, то як довго і як ефективно вона зможе працювати".
Будівництво залізниці з з Ростова до Криму - що відомо
У матеріалі Defense Express було зазначено, що російські окупанти розгортають свій проект із будівництва залізничної магістралі з Ростова до Криму через тимчасово окуповані Маріуполь та Бердянськ, уздовж Азовського моря.
Зокрема, у відкритому доступі вже є кадри, які підтверджують сам факт того, що росіяни почали вкладати залізничне полотно на цій магістралі. Президент Росії Володимир Путін заявив, що побудова цієї залізниці має стати "альтернативою" для "Кримського мосту".
У матеріалі наголошується, що "Кримський міст" усе одно лишатиметься важливим для Кремля як транспортна артерія, яка "живить воєнну машину рашистів в Криму". Відтак, незалежно від поточних логістичних планів ворога, "Кримський міст" все рівно лишатиметься для України ціллю номер один.