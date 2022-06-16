Росія зосередила всі зусилля на захопленні Донбасу.

Розвиток бойових дій залежить від багатьох причин, в тому числі від того, у якій кількості і як швидко буде передаватися Україні нове озброєння.

Про це в передачі "Продолжение следует" розповів розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозев.

Грозєв вважає, що якби Україні оперативно надали озброєння, якого ЗСУ потребували на самому початку, то Путін відмовився б йти далі й задовольнився б "обмеженою перемогою".

"А через те, що Америка, Німеччина... вони дуже довго не давали цього (важкого - ред.) озброєння, це дало йому (Путіну - ред.) можливість продовжувати", - пояснив він.

Ці фактори не змінилися, просто вони не передбачувані, уточнив блогер.

"Якщо ці ж HIMARS прийдуть в достатній кількості цього або наступного тижня, все може закінчитися набагато швидше. А якщо ні - то до кінця року", - вважає розслідувач.

На його думку, затримки з поставками озброєння допомогли Росії поліпшити свої позиції. Тому, каже Грозєв, сценарій застосування РФ ядерної зброї залишається малоймовірним.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила всі зусилля на захопленні Донбасу. Під вогнем, як і раніше, Білогорівка, Лисичанськ, Сєвєродонецьк. У Сєвередонецьку ворог веде постійний штурм.

На Слобожанському напрямку ворог має намір відновити наступ. Під Харковом окупанти намагаються утримати зайняті рубежі - обстрілюють українські позиції та звільнені від РФ села.

На сьогодні ЗСУ знищили вже майже 33 тисячі російських військових, тисячі одиниць ворожої техніки.

Через великі втрати командування РФ перекинуло в Україну нові сили, але, на думку українських розвідників, угруповання окупантів на Донбасі значно недоукомплектовані та роз'єднані.

Разом з тим українські військові рапортують про наближення до окупованого Херсона. Єдине, що зупиняє ЗСУ, - брак зброї, йдеться в матеріалі Reuters.

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