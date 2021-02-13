Ситуація на Донбасі 13 лютого / фото REUTERS
На Донбасі бойовики двічі порушили режим "тиші" в суботу, 13 лютого. Українські військові стріляли у відповідь.
Про це повідомляє прес-служба Операції Об'єднаних сил.
Читайте такожДоба в ООС: бойовики сім разів обстрілювали військових, один боєць підірвався
Бойовики обстріляли українські позиції з підствольних гранатометів біля Старогнатовки і Водяного на Приазов'ї.
На ці обстріли військові реагували вогнем у відповідь. Втрат серед особового складу ЗСУ немає.
Також українська сторона повідомила про порушення перемир'я представникам СММ ОБСЄ.
Ситуація на Донбасі: що відомо
- Зеленський: сепаратисти хочуть зірвати режим припинення вогню, але військові не дадуть це зробити
- Окупанти на Донбасі обстріляли низку українських позицій, загинули двоє військових (відео)
- В результаті кулеметного обстрілу на Донбасі загинув боєць 28-ї бригади Владислав Лященко (фото)
- На Донбасі сьогодні підірвався український військовий
- Ситуація на Донбасі: бойовики сім разів обстрілювали позиції ЗСУ
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram