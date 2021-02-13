Ситуація на Донбасі 13 лютого / фото REUTERS

На Донбасі бойовики двічі порушили режим "тиші" в суботу, 13 лютого. Українські військові стріляли у відповідь.

Про це повідомляє прес-служба Операції Об'єднаних сил.

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Бойовики обстріляли українські позиції з підствольних гранатометів біля Старогнатовки і Водяного на Приазов'ї.

На ці обстріли військові реагували вогнем у відповідь. Втрат серед особового складу ЗСУ немає.

Також українська сторона повідомила про порушення перемир'я представникам СММ ОБСЄ.

Ситуація на Донбасі: що відомо

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Автор: УНІАН