Стріляли із гранатометів: бойовики двічі порушили "тишу" на Донбасі

На ці обстріли військові реагували вогнем у відповідь. Втрат серед особового складу ЗСУ немає.

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