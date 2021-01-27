З відповідною заявою виступила українська сторона СЦКК.

Збройні формування РФ та її найманці порушують режим припинення вогню і перешкоджають роботі моніторингової місії ОБСЄ.

Читайте такожОкупанти шість разів порушили режим тиші на Донбасі – штаб ООСПро це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін з посиланням на звіт СММ ОБСЄ від 26 січня на сторінці штабу ООС у Facebook.

За даними СЦКК, минулої неділі безпілотник спостерігачів ОБСЄ зафіксував дві самохідні гаубиці 2С1 “Гвоздика” та чотири гаубиці Д-30 поблизу Білого в Луганській області. Гаубиці було розміщено за межами ліній відведення.

Також продовжується систематичне перешкоджання діяльності СММ ОБСЄ на окупованих територіях. Зокрема, поблизу Вознесенівки та Довжанського, а також на блокпосту в Старомихайлівці бойовики не дозволили патрулям ОБСЄ проводити моніторинг та фіксацію порушень.

«Перешкоджання діяльності СММ ОБСЄ свідчить про те, що представники збройних формувань РФ та її найманці намагаються приховати від міжнародних спостерігачів факти своїх порушень», - заявляє українська сторона СЦКК.

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Автор: Тамара Отовська