Раніше Шойгу похвалився, що російські війська знищили шість установок HIMARS .

Російський ФСБшник, терорист Ігор (Стрєлков) Гіркін радить росіянам не вірити у доповіді міністра оборони РФ Сергія Шойгу про нібито знищені шість HIMARS.

Про це йшлося у відеоблозі Гіркіна.

"Фанерному (Шойгу - ред.) вірити - себе не поважати", - підсумував терорист.

Говорячи про роботу HIMARS, Гіркін сказав, що в результаті ударів американських РСЗВ на полі бою у нього загинули деякі знайомі: "На жаль, деякі мої товариші побували неподалік. Враження у них, звичайно... Ті, хто побував у місцях влучання, на жаль, вже нічого не можуть розповісти. Ті, хто безпосередньо були накриті".

"Коротше, серйозна зброя. І не треба до неї ставитися легковажно. А ця зброя справді сучасна. Може, не найсучасніша, але сучасна масова. І за своїми параметрами вона, на жаль, значно перевершує за точністю влучання наші РСЗВ типу "Смерч", "Ураган", не кажучи вже про "Град". Це взагалі ні про що", - відповів Гіркін.

Раніше глава Міноборони РФ Сергій Шойгу похвалився, що російські війська знищили шість установок HIMARS і сотні ракет до цих систем в Україні.

Пентагон спростував цю заяву. В ОК "Південь" відповіли, що росіяни поки не знищили жодної системи.

ЗСУ регулярно знищують склади боєприпасів, військові бази окупантів і пошкоджують стратегічно важливу для ворога інфраструктуру з HIMARS. На думку окремих експертів, це сповільнило просування противника на сході.

Вас також можуть зацікавити новини: