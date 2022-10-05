Напередодні Росія зробила вкид про нібито випробування торпед "Посейдон".

Російська торпеда з ядерною боєголовкою "Посейдон", якою деякі ЗМІ "страхали" західних союзників, насправді настільки "сира", що навіть не вийшла на практичні випробування.

Про це у Facebook повідомив військовий аналітик Defense Express Іван Киричевський.

Водночас за "ядерний поїзд" ЗМІ видали ешелон із тентованими вантажівками.

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"12-те Головне управління Міноборони РФ для доставки "спец-БЧ" використовує лише вантажівки із кунгами. Бо спецтранспорт повинен забезпечувати належний мікроклімат для ядерного боєприпасу", - написав Киричевський.

Логіка "ядерного шантажу" Кремля доволі зрозуміла – вони так намагаються приховати свою реальну слабкість в "класичних" складових "ядерної тріади", зокрема логістиці, пояснив експерт.

Торпеда Посейдон - російська зброя "судного дня"

Напередодні видання La Repubblica з посиланням на неіснуючу інформацію НАТО писало про буцімто випробування Росією торпеди "Посейдон" на підводному човні "Бєлгород".

Центр протидії дезінформації наголошував, що це - фейк, який грає на руку росіянам, що цілком узгоджується з посиленням ядерного шантажу Москви.

Стверджувалося, що ці торпеди можуть нібито викликати цілі "радіоактивні цунамі" і знищити такі міста як Нью-Йорк або Лос-Анджелес.

Посейдон: характеристики російської торпеди

Посейдон - це автономний безпілотний літальний апарат із ядерним двигуном, який може переміщатися під водою надзвичайно глибоко та надзвичайно швидко.

Торпеда була спеціально сконструйована так, щоб випромінювати дуже мало тепла та рухатися безшумно зі швидкістю понад 100 км за годину.

Водночас експерти не розуміють, навіщо РФ завдавати ядерного удару, наприклад, по американському місту за допомогою підводного безпілотника (який рухається зі швидкістю 180 км/год), якщо звичайна МБР зробить це за 30 хв.

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